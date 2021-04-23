Москва, 23 апреля 2021, 15:25 — REGNUM Ушел из жизни председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, сообщил 23 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сегодня строительная отрасль потеряла одного из своих выдающихся представителей Олега Дмитриевича Антосенко, работавшего председателем Мосгосстройнадзора», — сообщил Хуснуллин в Instagram.
Вице-мэр отметил, что Антосенко организовал качественный контроль на всех стройках Москвы.
Олег Антосенко родился в 1959 году в Куйбышеве (сейчас Самара). С 1995 года занимал должность замглавы администрации Казани. Работал первым заместителем полпреда президента РФ Дальневосточном федеральном округе. В Мосгосстройнадзоре начал трудовую деятельность в 2013 году.