Москва, , 15:29 — REGNUM Россия вышлет дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы в ответ на высылку этими странами сотрудников российских посольств. Об этом сообщила 23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что прибалтийские государства могут быть уверены, что со стороны России последует ответ.

«Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», — сказала Захаров ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, прибалтийские государства выслали российских дипломатов на фоне ухудшения отношений Москвы и Праги. Так, Эстония решила выслать одного дипломата РФ, Латвия — одного, а Литва — двух.

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