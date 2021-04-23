Москва, , 15:24 — REGNUM В связи с текущим продолжающимся и ожидающимся ростом просроченной кредитной задолженности ожидается увеличение объёмов кейсов коллекторов в 2021 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

«В пандемию сильно увеличилась нагрузка на банки по взысканию задолженности и урегулированию вопросов платежной дисциплины с заемщиками. Рост просрочек платежей вызван объективными факторами локдауна, закрытием предприятий, сокращением экономики.

В таком случае банкам выгоднее работать с коллекторами по агентской схеме, когда платежи взыскиваются коллекторами от имени банка и в пользу банка.

Вероятность восстановления платежеспособности клиентов при ослаблении эффектов коронакризиса более высокая. Этим и объясняется рост рынка агентского взыскания.

Средний платеж по взысканию задолженности по агентскому сегменту увеличивался по мере ослабления периодов локдауна в 2020 году, в отличие от стабильного уровня среднего платежа по сегменту цессии.

В сегменте цессии коллекторы могут более гибко подходить к взысканию задолженности, устанавливая собственные правила и договоренности с должником.

Кредитные каникулы и регуляторные послабления на время пандемии в 2020 году позволили снизить объёмы передачи банками долга коллекторам по договору цессии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки за год во время пандемии передали для взыскания коллекторским агентствам 582 млрд рублей проблемных долгов физлиц.

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