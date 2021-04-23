Ньон, Швейцария, , 15:23 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не стал наказывать клубы-основатели Европейской Суперлиги. Об этом 23 апреля сообщает AS.

Отмечается, что на заседании исполкома организации принято решение не применять санкции против клубов сейчас. Но при этом не исключено, что наказание последует в будущем.

Таким образом, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут по расписанию.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что при наказании клубов-основателей Суперлиги извинения со стороны шести английских команд будут учтены.

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