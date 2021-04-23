Москва, , 15:23 — REGNUM Савеловский суд Москвы признал виновным Каху Газзаева в убийстве Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу Япончик, и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба СКР.

«Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

В мае 2020 года Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию, подозреваемого в причастности к убийству Иванькова. Помимо Джанашии, по делу проходят Муртаз Шадания, который, по версии следствия, наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства, и предполагаемый организатор преступления Илья Симония.

Читайте также: Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика