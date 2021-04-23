Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM Начальник управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков рассказал на пресс-конференции, как во время пожароопасного периода правильно жарить шашлык, не нарушая законов.

По его словам, запрета на приготовление шашлыка и барбекю в регионе нет, но с 19 апреля в области действует особый противопожарный режим, а потому правила пожарной безопасности стали несколько жестче.

«Запрещено разводить огонь в лесу и на прилегающей территории, а также на участках, примыкающих к землям сельхозназначения. Это касается мангалов, жаровен и горелок», — подчеркнул представитель министерства.

Также Синьков отметил, что существуют нормы, согласно которым ставить мангал и разводить огонь можно не ближе пяти метров от любых построек и сооружений, в том числе беседок.

«Территорию нужно очистить заранее, обеспечив расстояние не менее двух метров до всего, что может воспламениться. Рядом с огнем не должно быть горючих веществ и емкостей из-под них. Также нужно заранее запасти воду для тушения возможных возгораний», — резюмировал он.

Напомним, что за нарушение особого противопожарного режима гражданам грозит штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей и для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

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