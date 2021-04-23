Шанхай, Китай, , 15:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota на автовыставке в Шанхае (КНР) провёл официальную премьеру нового гибридного минивэна Crown Vellfire. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Стоимость минивэна Crown Vellfire в топовой комплектации составит 141 700 долларов (около 10,6 млн рублей).

В качестве силового агрегата у автомобиля гибридный двигатель, в основе которого 2,5-литровый бензиновый мотор. Суммарная производительность гибридной установки, которая сочетается с бесступенчатой трансмиссией (CVT), составляет 163 л. с.

Изготовлена модель на «тележке» TNGA. В модельной линейке авто находится ниже флагмана компании — Century.

Ранее компания Toyota зарегистрировала в РФ кроссовер Venza нового поколения. Эта модель является разновидностью автомобиля Harrier, который продаётся в Соединённых Штатах. Собрана машина на платформе TNGA (GA-K).

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