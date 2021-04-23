Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Грузию, но дата его поездки пока не определена. Об этом турецкий посол в Тбилиси Фатми Джерен Язган 23 апреля сообщила «Первому каналу Грузии».

Язган отметила, что, согласно договоренностям, визит должен был состояться в 2020 году, но его отложили из-за того, что началась пандемия. Теперь нужно согласовать дату поездки.

«Сейчас мы пытаемся согласовать дату и ждём от правительства Грузии их график. Я пока не знаю, когда состоится эта встреча», — сказала турецкий дипломат.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 22 апреля отправился в Будапешт, где у него запланированы встречи с коллегами из Турции, Польши и Румынии Мевлютом Чавушоглу, Збигневом Рау и Богданом Ауреску.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Грузии посетит Румынию