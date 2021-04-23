Москва, , 15:36 — REGNUM Платформа TikTok стала лидером по количеству времени, которое россияне тратят в социальной сети. Об этом 23 апреля сообщает РБК со ссылкой на закрытые данные компании AppAnnie.

По словам издания, с 4 по 10 апреля в мобильном приложении TikTok пользователи провели 13,93 млрд минут, а в приложении «ВКонтакте» — 11,08 млрд минут. Вслед за TikTok и «ВКонтакте» идут сервисы Instagram, «Одноклассники» и Facebook.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» была лидером по количеству времени, проведенному пользователями в приложении. Впервые показатели TikTok и «ВКонтакте» сравнялись в конце декабря 2020 года (около 12,5 млрд минут за неделю).

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