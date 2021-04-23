Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM Сотрудники полиции выявили казино, нелегально открытое в цокольном помещении одного из домов, расположенных в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Правоохранители изъяли 10 игровых автоматов, игровые столы, рулетку, а также произвели выемку документов.

Против владельцев незаконного заведения возбудили уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования».

Теперь им грозит лишение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере до полумиллиона рублей.

Также Следственный комитет исследует вопрос о привлечении к ответственности владельцев помещений, которое было предоставлено в аренду лицам, которые используют их в преступных целях.