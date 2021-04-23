Ташкент, , 15:19 — REGNUM Число безработных в Узбекистане составляет 1,6 млн человек, в том числе 805 тыс. — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Об этом заявил председатель комитета по вопросам молодёжи, культуры и спорта сената республики Бахтиёр Сайфуллаев, сообщает агентство Kun.uz.

По его словам, в 2021 году на рынке труда также появится 560 тыс. выпускников. «Именно поэтому в государственной программе текущего года уделяется особое внимание поддержке молодёжи», — сказал сенатор.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на поддержку молодежи. В частности, молодым людям выделят субсидии на открытие бизнеса. Кроме того, работодателям вернут социальный налог, выплаченный за работников моложе 25 лет.

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