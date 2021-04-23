Сургут, Югра, , 15:17 — REGNUM Авиакомпания UTair готова возобновить перевозки в Египет. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе компании.

UTair прорабатывает программу полётов на египетские курорты, пояснили представители перевозчика. Пока компания ожидает официального разрешения на сообщение с Египтом.

Напомним, UTair начала деятельность в 1991 году как «Тюменьавиатранс». Сейчас группа UTair — один из крупнейших авиахолдингов в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении перелётов из РФ на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Читайте также: В Египет запускаются авиарейсы из четырёх городов России