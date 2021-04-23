Светлогорск, Калининградская область, , 15:16 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании коллегии Росрыболовства предложил изменить ГОСТ, определяющий нормы мышьяка в рыбе и морепродуктах.

«Несмотря на многочисленные обращения рыбопромышленных компаний и отраслевых объединений, этот вопрос не решается уже более 10 лет. Жесткие нормы ГОСТа — до пяти миллиграммов любых соединений мышьяка на килограмм продукции, без учета того, присутствует он в токсичной (неорганической) или безопасной нетоксичной (органической) форме, — перекрывают путь на внутренний рынок десяткам тысяч тонн безопасной рыбы и рыбной продукции», — цитирует Цыбульского пресс-служба регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, главаФедерального агентства по рыболовству Илья Шестаков проводит сегодня, 23 апреля, расширенное заседание Коллегии Росрыболовства в Светлогорске Калининградской области. На повестке заседания, в том числе, прогнозы по предстоящей лососевой путине 2021 года, прогноз реализации программы строительства судов и заводов в рамках реализации механизма инвестиционных квот, а также вопросы развития международного сотрудничества и проведения рыбохозяйственных исследований.