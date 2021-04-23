Светлогорск, Калининградская область, 23 апреля 2021, 15:16 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании коллегии Росрыболовства предложил изменить ГОСТ, определяющий нормы мышьяка в рыбе и морепродуктах.
Как сообщало ИА REGNUM, главаФедерального агентства по рыболовству Илья Шестаков проводит сегодня, 23 апреля, расширенное заседание Коллегии Росрыболовства в Светлогорске Калининградской области. На повестке заседания, в том числе, прогнозы по предстоящей лососевой путине 2021 года, прогноз реализации программы строительства судов и заводов в рамках реализации механизма инвестиционных квот, а также вопросы развития международного сотрудничества и проведения рыбохозяйственных исследований.