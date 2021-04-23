Казань, , 15:54 — REGNUM В Казани за первый квартал текущего года произошло 355 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Количество аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,9%. Об этом заявил начальник столичной ГИБДД Игорь Новиков.

Всего в Казани за первый квартал 2021 года произошло 355 ДТП, что на 39 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил он. Количество погибших в авариях снизилось на 66,7%, раненых — на 5,7%. При этом отмечается рост числа ДТП с участием детей. Так, с начала года в столице республики зарегистрировано 26 ДТП, в которых 27 несовершеннолетних получили различные травмы. Наиболее характерными происшествиями с детьми остаются наезды на пешеходных переходах и дворовых территориях, добавил Новиков.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 6 на 7 апреля в Казани на улице Островского произошло столкновение двух легковых автомобилей Hyundai и Mitsubishi. один из автомобилей въехал в другой, после этого обе легковушки вылетели на тротуар, при этом сбив ограждения и столб. В ДТП пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле Mitsubishi. За рулем иномарки был молодой человек и четверо подростков. Всех госпитализировали в больницу.

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