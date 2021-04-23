Омск, , 15:15 — REGNUM По состоянию на 23 апреля в Омской области прививки от коронавируса сделали 143 710 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Оба компонента вакцины получили 74 227 жителей региона. Прививочная кампания продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области выявлено 45 315 носителей коронавируса, выздоровели 38 439 человек, скончался 1371 пациент с COVID-19.

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