Таллин, , 15:14 — REGNUM Все три прибалтийских государства выразили поддержку Чехии в дипломатическом конфликте с Россией. Так, вслед за Латвией и Литвой сотрудника посольства РФ персоной нон грата объявила Эстония.

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«Сегодня Эстония приняла решение выслать российского дипломата в знак солидарности с Чешской Республикой», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля о высылке российских дипломатов заявили в МИД Литвы и Латвии. Всего на родину вернутся трое сотрудников российских посольств из этих стран.

Напомним, 17 апреля МИД Чехии объявил о высылке из страны 18 российских сотрудников посольства. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.