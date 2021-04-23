Тверь, 23 апреля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Задачи по итогам выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию РФ поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона 23 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Глава нашего государства подчеркнул, что органам государственной власти необходимо сконцентрировать внимание в своей работе на решении задач в сфере демографии, поддержки семьи, образования, повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды. При этом вся деятельность органов власти, социальная и экономическая политика подчинены одной цели — это сбережение нашего народа, повышение уровня жизни всех граждан России, забота о благополучии каждой семьи», — подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор обратил внимание на тезис о равномерном развитии регионов как ключевом условии движения всей страны вперед. На уровне государства предложена система мер содействия регионам, это инфраструктурные бюджетные кредиты, обеспечение долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышение экономической самостоятельности субъектов.

Всего в Тверской области по итогам послания сформировано 67 задач по 11 первоочередным направлениям. Это, в частности, реализация программы по 100% диспансеризации и ускоренной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышение темпов вакцинации населения, строительство и оснащение медицинским оборудованием нового хирургического корпуса Тверского онкодиспансера, обновление автопарка скорой медицинской помощи.

Для Тверской области остаётся ключевой задача газификации. Владимир Путин поддержал идею, разработанную Правительством Тверской области совместно с партией «Единая Россия», по бесплатному подведению газовых сетей к земельным участкам жилых домов.

«До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции», — подчеркнул Игорь Руденя.

В регионе планируется разработать новые дополнительные меры поддержки семей с детьми, активизировать работу по строительству учреждений образования и приобретению автобусов для подвоза детей в школы. Продолжится работа по обеспечению доступности детского отдыха за счет возврата 50% от стоимости путевки. Такая практика уже сложилась в Тверской области. По инициативе Игоря Рудени стоимость путевки в загородные лагеря в этом году для работников бюджетной сферы не превысит 9900 рублей.

Перед правительством Тверской области и профильными министерствами поставлены задачи по открытию студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, реализации федеральной научно-технической программы в области экологического развития, содействию в открытии собственного дела безработными гражданами. Кроме того, будут разработаны предложения по дополнительному стимулированию малых и средних предприятий Тверской области, ускоренному развитию опорной магистральной сети дорог и прочее.

По поручению губернатора Игоря Рудени предложения от Тверской области будут подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти России. В том числе по подготовке новых и расширению действующих программ и проектов в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. При этом нужно обеспечить своевременную подготовку и подачу заявок от Тверской области на участие в новых программах и формах поддержки регионов, подчеркнул Губернатор.