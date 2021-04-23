Ейск, Краснодарский край, , 15:12 — REGNUM Полиция опровергла сообщения о задержании координатора штаба блогера Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину. Об этом 23 апреля сообщили в главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее ряд СМИ сообщил о якобы задержании сотрудниками полиции в городе Ейске Краснодарского края Середкиной. Отмечалось, что несколько мужчин якобы увезли её в неизвестном направлении, а позже отпустили.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку», — сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в разных городах России состоялись несогласованные акции в поддержку отбывающего наказание в колонии во Владимирской области Алексея Навального. Полиция задержала свыше тысячи участников протестных мероприятий.

По данным политолога Сергея Карнаухова, акцию в поддержку Навального поддержали на улице всего 2,8% от подписчиков блогера.

Читайте также: За Навального на улицу вышли 2,8% от его подписчиков