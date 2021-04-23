Москва, , 15:11 — REGNUM Ухудшение социально-экономического положения жителей РФ вынуждает потребителей мяса искать наиболее дешёвые альтернативы говядине и баранине, цены на которые в 2020 году достигли рекордных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что потребление свинины в РФ достигло рекордных значений.

«Рекордное среднедушевое потребление свинины в России в основном является результатом влияния множества факторов, — сказал Рамазанов. — Во-первых, производство и предложение свинины на внутреннем рынке в последние десятилетия устойчиво росли. Во-вторых, для большинства населения России свинина является полноценной альтернативой говядине и баранине, предложение и производство которых снижается. В-третьих, ухудшение социально-экономического положения населения вынуждает потребителей мяса искать наиболее дешёвые альтернативы говядине и баранине, цены на которые в 2020 году достигли рекордных значений».

В качестве такой альтернативы, как подчеркнул эксперт, жители РФ в первую очередь рассматривают свинину.

«Спрос и цены на говядину и баранину еще долгое время будут иметь неадекватно высокие темпы роста по сравнению с темпами роста платежеспособности населения, — добавил экономист. — Следовательно, свинина сохранит свои позиции как основная альтернатива говядине и баранине как минимум ближайшие 7−10 лет. А дальнейшее ухудшение социально-экономического положения населения может подтолкнуть население к единственной альтернативе свинине: к мясу птицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России цены на мясо птицы и свинину выглядят наиболее устойчивыми.

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