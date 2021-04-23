Токио, , 15:11 — REGNUM Этап эстафеты олимпийского огня в японской префектуре Окинава отменён из-за распространения коронавируса. Об этом 23 апреля сообщило агентство Kyodo.

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Мероприятие было запланировано на 2 мая в городе Миякодзима.

Ранее был отменён этап, который должен был состояться на западе Японии в городе Мацуяма. А в другом японском городе, Осаке, мероприятие проходило без зрителей.

Напомним, эстафета олимпийского огня в Японии началась 25 марта в префектуре Фукусима. Она должна продлиться 121 день.

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