Уфа, , 15:14 — REGNUM Нарушения при покупке жилья детям-сиротам выявила прокуратура в Бураевском районе Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что с июля 2019 г. по июль 2020 г. администрация этого района заключила десять муниципальных контрактов на покупку жилых помещений для детей-сирот на общую сумму свыше 9,5 млн рублей.

«При их составлении ведущий специалист одела экономики, предпринимательства, строительства и муниципальных услуг органа местного самоуправления неправомерно включил в договор пункт об оплате агентских услуг при покупке льготного жилья. Их стоимость составляла 20−40 процентов от цены объекта недвижимости и варьировалась от 120 тысяч рублей до почти 330 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту была организована доследственная проверка. По версии сотрудников прокуратуры, указанные суммы получил родственник муниципального служащего. Стражи порядка считают, что всего таким образом родственник чиновника получил порядка двух млн рублей.

В связи с этим, прокуратура внесла в адрес главы администрации района представление с требованием рассмотреть вопрос об освобождении от должности муниципального служащего в связи с утратой доверия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2020 году в связи с утратой доверия уволили 13 должностных лиц.