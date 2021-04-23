София, , 15:12 — REGNUM Решение об открытии с 1 мая границ Болгарии для зарубежных туристов принял минздрав страны. Об этом 23 апреля рассказал на брифинге исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.

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«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам», — сказал он.

При этом Ангелов уточнил, что приезжающие в страну должны иметь при себе один из трех документов — сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест, или же справку о перенесенном в последние 6 месяцев новом заболевании с подтверждением ее положительным ПЦР-тестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский туроператор ANEX Tour запускает регулярные еженедельные авиарейсы в Каир (Египет) из четырех регионов России.