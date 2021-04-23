Москва, , 15:10 — REGNUM В России переломным моментом в динамике цен на социально значимые продукты будет середина лета 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что в марте 2021 года социально значимые продукты подорожали больше чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Рост цен на продукты питания обусловлен целым рядом факторов, среди которых есть как глобальные, так и национальные, — сказала Долгова. — К первым можно отнести непрерывный рост мировых цен на основные группы продовольствия в течение 10 месяцев. Кроме того, наблюдается рост мировых цен на продукцию нефтехимии, древесину, а следовательно, картон и бумагу — сырье для производства упаковки. Доля стоимости упаковки в себестоимости продуктов может составлять до 7%, по отдельным товарам — до 30%. Национальные факторы — это курс национальной валюты, погодные условия, разрывы логистических связей, цены на бензин, вспышки птичьего гриппа».

Основным фактором роста всех цен, как подчеркнула экономист, были последствия локдауна и снижение курса национальной валюты.

«По ценам на продовольствие добавились погодные условия и низкий урожай. В ближайшее время рост цен на социально значимые продукты продолжится, но уже более низкими темпами. Переломным моментом в динамике цен будет середина лета — июль», — пояснила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза, рост цен на основные категории продуктов питания в России в 2021 году не должен превысить инфляции.

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