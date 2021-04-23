Москва, , 15:09 — REGNUM Активизация использования кредитными учреждениями услуг коллекторских агентств, отмечаемое в последнее время, отражает влияние эпидемии COVID-19, в качестве основного корректирующего фактора всех сторон жизнедеятельности общества, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Характерно, что в структуре долгов, переданных банками посредникам для взыскания, не более четверти составляют кредиты, просроченные в пандемию. Т. е. основную массу проблемных должников составляют граждане, чье финансовое положение еще до кризиса было недостаточно устойчивым.

Пандемия, сопровождавшаяся катастрофическим падением доходов населения, породила своеобразный кумулятивный финансовый эффект, единовременно трансформировав проблемные задолженности в безнадежные, обеспечив дополнительной работой коллекторов.

Конечно, к середине 2021 года, следует ожидать увеличения невозвратов кредитов уже вызванных причинами чисто эпидемиологического свойства. Однако этот процесс не будет носить взрывного характера.

Связанно это с тем, что в период обострения эпидемиологической обстановки в стране, кредитные учреждения, в неявной форме, применяли антикризисный подход к оценке потенциальных заемщиков.

Это, в частности проявилось в том, что прирост необеспеченных ссуд населению, в розничных кредитных портфеля банков в 2020 году составил всего 9%, против почти 21% в 2019-м, что, во многом объясняет крайне низкую долю невозвратов на конец прошлого года.

Разумеется, определенная доля пандемических долгов все-таки поступит в коллекторские агентства. Но, кардинально, на объемы, взыскиваемых посредниками сумм, это не повлияет. В качестве сдерживающих факторов выступят, как политика самих банков, так и изменение общеэкономической ситуации в стране.

Кредитные учреждения, в случаях, когда сложности с обслуживанием долга, связанны с влиянием эпидемии, предпочитаю идти по пути реструктуризации задолженности.

В тоже время, новая масштабная программа восстановления экономики, предполагает значительные социальные выплаты, что поддержит малообеспеченные семьи и позволит домохозяйствам, являющимся банковскими должниками, в определенной степени стабилизировать свои взаимоотношения с кредитными учреждениями.

Общий же рост экономики, сопровождаемый созданием дополнительных рабочих мест и ростом доходов населения, поможет оздоровлению рынка розничного кредитования.

Использование услуг коллекторов банками, в качестве основного инструмента взыскания долгов, признанных безнадежными, будет расширяться.

Связанно это, прежде всего со стремлением кредитных учреждений, максимально сузить деятельность в сферах, не имеющих перспектив развития. В тоже время, тенденция к использованию посредников, преимущественно, в качестве агентов, а не цессионариев, свидетельствует о стремлении кредитных учреждений обеспечить сугубо правовой характер взаимодействия с заемщиками.

Поле деятельности коллекторов будет увеличиваться. Однако по мере восстановления экономики и нормализации социальной сферы жизни общества резкий прирост объемов взыскиваемых посредниками долгов, сменится их постоянным, но умеренным ростом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в пандемию российские банки активно перекладывали работу с должниками на коллекторов. За год коллекторам преданы рекордные 582 млрд руб. проблемных долгов граждан.

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