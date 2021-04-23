Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В правительстве Санкт-Петербурга приветствуют решение УЕФА перенести три матча группы Е предстоящего чемпионата Европы по футболу из Дублина (Ирландия) в Северную столицу России. Это решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая не позволила Дублину подтвердить проведение матчей со зрителями.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

«Стадион «Санкт-Петербург» 14 июня примет матч Польша-Словакия, 18 июня — встречу сборных Швеции и Словакии, а 23 июня — матч Швеция-Польша. Болельщики смогут увидеть в Петербурге таких популярных и ярких игроков, как Марек Гамшик, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович», — отреагировал на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий, в том числе сферу спорта.

Он добавил, что в самое ближайшее время соберется региональный оргкомитет, который обсудит все операционные моменты: размещение сборных, стадионы для проведения тренировок и подготовки к матчам.

Напомним, также в Петербурге пройдут ранее утвержденные матчи группы B и один четвертьфинал — всего, с учетом нового решения, семь матчей.

«Мы с Российским футбольным союзом благодарны за доверие и признание со стороны УЕФА. Пандемия развивается неоднородно, и некоторые города, к сожалению, оказались в затруднительном положении, но это не их вина. У нас нет сомнений в том, что поле стадиона «Санкт-Петербург» выдержит плотный график матчей ЕВРО. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. Уверены, что Санкт-Петербург прекрасно справится с приездом дополнительных команд и болельщиков и подставит плечо нашим партнерам по ЕВРО», — — заявил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.