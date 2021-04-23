23 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 18:03 — REGNUM Заявление премьера Словакии Эдуарда Хегера о том, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 23 апреля в социальной сети Facebook.

Флаги Словакии и ЕС Daniel Antal

«Может, и в самом деле своё посольство убрать и их прикрыть? Ну, и санкции вдогонку. Пусть варятся в своём дерьме», — пишет Раиса Д.

Многие пользователи с досадой встретили данную новость. Люди расстроены, что уже и Словакия включилась в унизительную борьбу против России за интересы Соединённых Штатов.

Эдуард Хегер Vlada.gov.sk

«И эти туда же. Только потом на поклон пусть не бегут. А то у этих, из бывших, мода такая: вначале нагадят, а потом чуть что — бегут за помощью», — отметила Валентина Ц.

Некоторые комментаторы отметили, что Российская Федерация крайне положительно относилась к Словакии и всячески пыталась оказать ей помощь в виде вакцин от коронавируса.

«А Россия им вакцину на блюдечке приносит. Да надо по-свински также вести себя с такими странами. Они другого языка не понимают. Но даже не это обидно, а то, что за эти страны столько советских солдат погибло, освобождая эти страны. Ради чего?» — задаётся вопросом Александр Д.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Pskov.ru

Часть людей отметила, что не только пандемия могла скрепить отношения России и Словакии. Во Второй мировой войне вклад советских солдат в освобождение этой страны не учитывать просто невозможно.

«Печально, что и словаки затесались в этой несправедливой санкционной мясорубке против России. Да, жаль, что все они забыли о России, которая за 70 послевоенных лет столько им делала добра», — написала Нина К.

Ряд пользователей указали, что сейчас у маленьких европейских стран, судя по всему, сложилась тяжёлая ситуация, которая требует от них угодить Вашингтону, но при этом не получить в ответ по голове от Москвы.

«Ну повысылают обоюдно какое-то количество дипломатов — и что? Сейчас все шакалы присядут перед Шерханом с толстой шкурой. Прям представляю, как во всех европейских МИДах сейчас сидят и лихорадочно прикидывают, сколько надо выслать, чтобы хозяин был доволен и чтобы одновременно от обратки не сильно огрести», — предполагает Елена Л.

Союзники Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Нашлись и те, кто призвал российские власти полностью отказаться от взаимоотношений со Словакией и оставить её решать свои проблемы с США.

«Да вообще прекратить любые бизнес-проекты со словаками в нашей стране и выгнать всех их дипломатов из России!» — пишет Сергей О.

Напомним, 22 апреля премьер Словакии Эдуард Хегер заявил на пресс-конференции, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии.