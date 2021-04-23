Омск, , 15:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в областном оперштабе.

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За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 45 315 омичей. Выздоровели 38 439 человек, в том числе 83 — за сутки.

Жертвой коронавирусной инфекции стал ещё один житель региона. За всё время в Омской области скончался 1371 ковид-пациент.

Напомним, 22 апреля в Омской области выявили 66 носителей коронавируса, выздоровели 83 человека, скончались два пациента с COVID-19.

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