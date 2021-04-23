Архангельск, , 15:06 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 72 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 38 архангелогородцев, восемь северодвинцев, шесть жителей Плесецкого района. По четыре случая выявлено в Котласе и Вельском районе, по два — в Мирном и Устьянском районе. Единичные случаи зарегистрированы в Коряжме, Вилегодском, Мезенском, Няндомском, Пинежском, Холмогорском, Шенкурском и Виноградовском районах.

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 57 человек, всего с начала пандемии инфекцией переболели 59 326 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области жертвами COVID-19 стали 1088 человек.