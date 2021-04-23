Грозный, , 15:05 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Чечню посетил Грозненский государственный нефтяной технический университет. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин прибыл у университет в сопровождении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, они осмотрели лаборатории научно-технических центров «Недра» и"Наноматериалы и нанотехнологии», после этого премьер-министру представили лабораторию виртуальной и дополненной реальности, где Мишустин провел краткую беседу со студентами ГГНТУ занимающимися передовыми разработками в сфере IT. В завершение посещения университета ректор ГГНТУ Магомед Минцаев и ректор Чеченского государственного университета Заурбек Саидов представили Мишустину совместный проект двух вузов «карбоновый полигон», представляющий собой несколько растениеводческих и животноводческих экспериментальных площадок, объединенных между собой высокотехнологичной системой контроля атмосферных выбросов.

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