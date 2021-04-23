Челябинск, , 15:04 — REGNUM В Челябинске завершено следствие по уголовному делу против 39-летнего гражданина. Ему вменяют убийство, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление было совершено в январе. на территории Калининского района. Обвиняемый распивал алкоголь и у него возник конфликт с собутыльником. Гражданин причинил ему смертельные травмы и сбросил тело с пятого \этажа.

Следователи считают, что доказательства его вины уже собраны. Дело передано в суд.