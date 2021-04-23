Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM 83-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Р. сменили меру пресечения. Об этом сообщил адвокат Сергей Колосовский.

Проживающего в Екатеринбурге тренера выпустили из-под домашнего ареста. Теперь обвиняемому запрещено совершать определённые действия (звонить по телефону и общаться со свидетелями).

Заявление на заслуженного мастера спорта СССР по спортивному ориентированию, капитана сборной СССР, призёра чемпионата мира написала семья девочки, которую не допустили до занятий из-за отсутствия медицинской справки и разрешения от матери.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи соцсетей ранее высказывали свои подозрения, что заявление может оказаться оговором. Тренер заявлял, что подписал признание в совершении преступления из-за обмана со стороны следователя.

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