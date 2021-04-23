Москва, , 15:03 — REGNUM В Госдуме на фоне продления майских выходных призвали не терять бдительность и помнить о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Каждый сможет отдохнуть и набраться сил после затяжной зимы и холодной весны. Единственное, нельзя терять бдительность и забывать, что мы пока ещё живём в условиях неблагоприятной эпидобстановки», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Необходимо соблюдать все меры предосторожности: носить маски, пользоваться антисептиками, держать дистанцию, перечислил парламентарий.

«И конечно прививаться. Подумайте о себе и своих близких. Здоровье — это главное! И давайте подумаем о наших врачах, которые только недавно смогли вздохнуть свободнее, после многих месяцев тяжёлого и опасного труда. Не добавляйте им работы и берегите себя!» — пожелал депутат Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин намерен подписал указ о выходных праздничных днях с 1 по 11 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский предложил приплюсовать «майские» к отпускам