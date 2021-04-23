Казань, , 15:05 — REGNUM С 23 апреля в Казани стартовал опрос среди жителей по поводу названий новых станций второй линии метрополитена. Голосование продлится до 10 мая на портале KZN.RU. С инициативой выбрать названия станций выступил глава города Ильсур Метшин.

Вторая линия казанского метрополитена соединит Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский районы города. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции под рабочими названиями: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

«Эти и другие станции будут служить десятилетиями. Важно, чтобы названия и оформление были гармоничны», — отметил Метшин.

До 10 мая все желающие могут предложить свои варианты наименований станций. Затем пройдет народное голосование за наиболее интересные варианты. После этого к работе подключат дизайнеров. Им предстоит разработать концепцию оформления станций.

ИА REGNUM напоминает, в конце 2020 года в Советском районе Казани объявили о появлении новых улиц, которые расположатся рядом с гостиничным комплексом «Дубай».

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В Казани движение автотранспортных средств ограничат в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена от стации «Фучика» до станции «Сахарова». Проезд будет закрыт до 27 апреля по улице Чингиза Айтматова рядом с домом №1 и строения №90б по улице Юлиуса Фучика.

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