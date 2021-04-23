Москва, , 15:06 — REGNUM Жители Донецкой народной республики давно не считают себя украинцами. Об этом 23 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопросы ведущих, есть ли на территории народной республики жители, которые идентифицирую себя в качестве украинцев, политик заявил, что не знает о наличии таковых.

«Я таких не видел уже давно», — сказал Пушилин.

Также он подчеркнул, что в ДНР уже не верят обещаниям и заявлениям украинской стороны.

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