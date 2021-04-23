Москва, , 15:00 — REGNUM В России 2020 год стал рекордным по объему выданных кредитов. Несмотря на то, что банки ужесточали требования к заемщикам, в среднем процент выданных кредитов, включая ипотеку, вырос на 15−20%. Рост и самого кредитного портфеля, и просроченной задолженности по нему является логическим продолжением кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, руководитель российского представительства Фонда прямых инвестиций Республики Армения (ANIF) Сергей Григорян.

«Реальные располагаемые доходы населения сократились, вместе с тем долговая нагрузка никуда не делась. Граждане либо от безысходности, либо от страха потерять накопления начали брать больше кредитов.

Учитывая рекордно низкие ставки в прошлом году на волне снижения ключевой ставки ЦБ, это абсолютно логично. К сожалению, уровень просроченной задолженности не перестанет расти как минимум до конца 2021 года.

Постепенного восстановления темпов роста экономики стоит ожидать только в 2022 году. Но надо учитывать, что на первых порах они будут весьма скромными в пределах 1%.

Что касается работы с просроченной задолженностью, то банки очень хорошо знают своих клиентов и умеют оценивать риски перед одобрением кредита.

Но обстоятельства бывают разными. В каждом конкретном случае они анализируют профиль клиента и принимают решение, что для них проще: работать с должником самостоятельно или продать его долг.

Универсальной схемы здесь нет. Поэтому нельзя дать однозначных рекомендаций и сказать, что вот этот кредит стопроцентно окажется у коллекторов, а этот — нет.

Надо заметить, что банки всегда очень заинтересован в мирном разрешении вопроса и восстановлении платежеспособности заемщика, поэтому они часто входят в положение должника и предлагают программы реструктуризации, кредитные каникулы или программы рефинансирования.

Долги продаются коллекторам только в крайних случаях, когда банк считает должника бесперспективным и потенциально готов списать его долг в убыток.

Как правило, это кредиты, по которым отсутствуют платежи в течение нескольких месяцев и должник совсем не идет на контакт при попытке менеджера финансовой организации обсудить этот вопрос.

Здесь опять же нет универсального ответа сколько банк будет ждать перед тем, как передать долг коллекторам. Кому-то достаточно двух месяцев, а какая-то организация будет ждать погода.

В среднем коллекторским агентствам долги продаются с дисконтом до 20%. Естественно, банку это не выгодно, но в то же время, еще менее выгодно для него тратить средства на работу с бесперспективной задолженностью.

Банки имеют право передавать просроченные задолженности коллекторским агентствам без согласия заемщика. Такое условие должно быть прописано в кредитном договоре.

На практике его прописывают очень часто, просто далеко не все граждане внимательно читают кредитный договор, поэтому факт продажи долга для многих является сюрпризом.

Поэтому, если ваш долг оказался у коллекторов, в первую очередь, стоит перечитать кредитный договор. Если там нет пункта о возможности передачи долга третьим лицам без вашего согласия, тогда можно принимать какие-то меры.

Если ваш долг все же оказался у коллекторов это значит, что решать дальнейшие вопросы вы будете уже с ними, а не с банком. В таком случае я бы крайне не рекомендовал игнорировать звонки коллекторского агентства или вести себя с ними грубо.

Проблему придется решать в любом случае и гораздо выгоднее договориться о путях ее решения на приемлемых для себя условиях.

Надо заметить, что в любом случае, представители коллекторских агентств не могут вести себя грубо, угрожать и тем более применять физическое насилие по отношению к должнику.

Они могут действовать только в рамках закона, то есть беседовать с должниками, предлагать варианты решения, а в случае неэффективности — обратиться в суд и получить исполнительный лист на взыскание задолженности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за год во время пандемии российские банки передали для взыскания коллекторским агентствам 582 млрд рублей проблемных долгов физических лиц.

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