Ташкент, , 15:00 — REGNUM По статье 120 УК Узбекистана («Мужеложство») с 2016 по 2020 год к ответственности привлечены 44 человека, сообщает издание Qalampir со ссылкой на главное управление исполнения наказания МВД.

В 2016 году по этой статье привлечено шесть человек, в 2017 году — 15, в 2018 — семь, в 2019 — семь, в 2020 году — девять. В настоящее время в колониях Узбекистана содержится 49 человек, привлеченных по 120-й статье УК республики.

В МВД отметили, что для предотвращения повторных правонарушений по этой статье образована психологическая служба, которая занимается поддержкой в период адаптации в индивидуальном порядке.

Ранее комитет по правам человека ООН призвал Узбекистан отменить 120-ю статью Уголовного кодекса. Повышенный интерес к этой теме в стране привлек инцидент 28 марта.

В Ташкенте толпа молодых людей напала на двух человек, приняв их за сторонников ЛГБТ-сообщества. Позднее задержанные признались, что стали жертвами провокации блогера, выступающего за защиту гомосексуалистов.

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