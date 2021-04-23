Киев, , 15:06 — REGNUM Государственное железнодорожное предприятие «Укрзализныця» могут намеренно вести к банкротству. Об этом заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян 23 апреля в комментарии изданию «Обозреватель».

"Я считаю, что это сознательная политика нынешней власти — просто обанкротить компанию и порезать её на металлолом», — сказал бывший чиновник.

Он отметил, что бывшего главу «Укрзализныци» Владимира Жмака уволили спустя несколько дней после того, как он констатировал катастрофическое состояние дел в компании.

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По мнению Омеляна, это может говорить о целенаправленном доведении предприятия до банкротства.

«Поэтому, я так понимаю, компанию сознательно ведут к банкротству, не понимая, что это приведет к остановке всей экономики Украины. Ведь грузовые и пассажирские перевозки будут заблокированы», — добавил он.

Бывший чиновник напомнил, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о наличии у него плана реформирования «Укрзализныци», теперь же он никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг «Укрзализныци» с уровня «B-» до «ССС». Это означает, что компания ограниченно способна соблюдать долговые обязательства из-за экономических трудностей.

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