Джакарта, , 15:00 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии задействовало ещё одно судно в поисках подводной лодки Nanggala-402, сообщает Antara.

Три корабля, принадлежащие национальному поисково-спасательному агентству Индонезии, стоят наготове в порту Баньюванги.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии задействовала робота, способного работать на глубине 300 метров, для поиска подводной лодки Nanggala-402.

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