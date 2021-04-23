Москва, , 15:05 — REGNUM Более 260 тыс. туристов смогут вылетать из России в Египет каждый месяц после возобновления воздушного сообщения между странами. Такую оценку приводит 23 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации сослались на расчёты 2019 года, в соответствии с которыми семь ведущих туроператоров могли бы перевезти чартерными рейсами по меньшей мере 66,6 тыс. человек в неделю. Из них около 34,7 тыс. человек — в Хургаду, и около 31,9 тысю — в Шарм-эш-Шейх.

«Таким образом, в случае полноценного запуска чартеров туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше 266 тыс. туристов в месяц», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились возобновить полноформатное воздушное сообщение между двумя странами.

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