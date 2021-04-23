Москва, , 14:58 — REGNUM Регулятор мог повышать ставку более постепенно, учитывая, что ситуация в экономике стабильная и ожидается снижение темпов инфляции, переход к нейтральной денежно-кредитной политике можно осуществлять более плавно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Решение Банка России повысить ключевую ставку с 4,5% до 5% годовых является вполне объяснимым, отметил парламентарий, регулятору приходится учитывать восстановление спроса и повышенные инфляционные ожидания.

Вслед за ключевой ставкой, очевидно, будут повышаться ставки по кредитам и вкладам, отметил председатель комитета Госдумы.

«Бизнесу необходимо это учесть при планировании своей деятельности, а правительству нужно закладывать больший объем средств на субсидирование процентных ставок по программам поддержки граждан и экономики», — сказал он.

Повышение ключевой ставки до 5% означает приближение к нейтральной денежно-кредитной политике, сказал Аксаков.

Парламентарий рассчитывает, что в будущем ключевая ставка стабилизируется на этом уровне, в том числе благодаря тому, что разовые факторы, подтолкнувшие к всплеску инфляции, потеряют свое влияние.

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