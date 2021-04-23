Москва, , 15:00 — REGNUM Стоимость аналога президентского автомобиля Aurus Senat Limousine составляет 106,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на объявление компании «Авилон».

Aurus Senat Limousine оснащается 598-сильным двигателем объёмом 4,4 л. Мотор в такой версии идёт в паре с девятиступенчатым «автоматом».

При этом автомобиль, который имеется в автопарке президента России Владимира Путина, как отмечает издание, дополнительно оборудован различными опциями, к которым, например, относятся особые линии связи. Поэтому президентский лимузин, возможно, стоит дороже.

Модель получила защиту класса VR10, которая может защитить от выстрела из снайперской винтовки Драгунова (СВД) бронебойной пулей В32.

Кроме того, сообщается, что стоимость бронированного седана Aurus Senat составляет 69 900 000 рублей.

Ранее пресс-служба Минпромторга сообщила, что серийный выпуск премиальных автомобилей Aurus Senat стартует в мае.

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