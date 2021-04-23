Москва, , 15:02 — REGNUM С украинской стороны руководству Донецкой народной республики не поступало предложений о переговорах. Об этом 23 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопросы ведущих, он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не выступал с соответствующей инициативой и не приглашал его в Киев на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Также глава народной республики заявил о необходимости выполнять Минские соглашением.

«Все очень и очень просто. Все прописано в Минских соглашениях. Нужно просто брать их и выполнять. Если нужна наша помощь, мы поможем. Но после отведения техники нужно решать вопросы политического характера. Но Украина не намеревалась их изначально выполнять», — сказал Пушилин.