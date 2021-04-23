Ростов-на-Дону, 23 апреля 2021, 14:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону построят новое модульное психиатрическое отделение, сообщается на сайте госзакупок.
Приобретение, установка и оснащение модульного здания для нужд психоневрологического диспансера составят почти 110 млн рублей. Средства направлены медицинскому учреждению из резервного фонда правительства Ростовской области в качестве субсидии.
В двухэтажном стационаре будут предусмотрены не только палаты, но и отдельные кабинеты медиков, регистратура, столовая. Работы должны быть завершены к концу ноября 2021 года.