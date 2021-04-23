Ярославль, 23 апреля 2021, 14:57 — REGNUM На реконструкцию моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области будет выделено 2,5 млрд рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы России Валентина Терешкова на региональной конференции «Единой России», сообщает правительство Ярославской области.
По словам первой женщины-космонавта, деньги станут «подарком» на 950-летие Рыбинска, которое отмечается в этом году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас идёт проектирование предстоящей реконструкции, к самим работам планируется приступить в 2022 году.
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