Ярославль, , 14:57 — REGNUM На реконструкцию моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области будет выделено 2,5 млрд рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы России Валентина Терешкова на региональной конференции «Единой России», сообщает правительство Ярославской области.

Валентина Терешкова и мэр Рыбинска Денис Добряков Yarregion.ru

По словам первой женщины-космонавта, деньги станут «подарком» на 950-летие Рыбинска, которое отмечается в этом году.

«После полета я дала слово, что всю свою жизнь буду посвящать делам, которые смогу сделать для Ярославля, ярославцев. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым нам удалось добиться поддержки главы государства в решении вопроса о выделении средств на ремонт моста в Рыбинске. Это все-таки дорогостоящее «удовольствие», но 2,5 миллиарда на ремонт моста через Волгу в городе — это хороший подарок к 950-летию нашего Рыбинска», — сказала Валентина Терешкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас идёт проектирование предстоящей реконструкции, к самим работам планируется приступить в 2022 году.

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