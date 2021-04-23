Кишинёв, , 14:59 — REGNUM Виде-председатель молдавской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал своих сторонников выйти на акцию протеста к зданию Конституционного суда (КС) в Кишинёве. Обращение было опубликовано на странице партии в соцсети Facebook.

«Конституционный суд надо защищать! Все граждане, имеющие возможность, приходите к Конституционному суду, чтобы помешать захватить власть», — заявил Гросу.

По его словам, члены Партии социалистов и их сторонники якобы планируют сменить председателя суда Доминику Маноле и других судей.

Напомним, 15 апреля КС Молдавии принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства отменили постановление о назначении Маноле председателем КС.

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