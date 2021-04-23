Лондон, , 15:02 — REGNUM На данный момент Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не наблюдает причин, мешающих вести эксплуатацию Международной космической станции (МКС) после 2028 года. Об этом 23 апреля говорится в комментарии NASA, который приводит газета Financial Times.

«С технической точки зрения продолжение эксплуатации МКС было одобрено нами на период до конца 2028 года. Проведенный нами анализ не выявил причин, которые помешали бы в случае необходимости продлить этот срок и продолжить эксплуатацию станции и после 2028 года», — говорится в сообщении.

При этом директор Национальной космической академии при Космическом агентстве Великобритании Ану Оджа указал, что некоторые элементы МКС, «мягко говоря, достигли зрелого возраста». Также он отметил, что на станции в настоящее время необходимо решить ряд проблем, включая необходимость «налаживать взаимодействие аппаратной архитектуры конца 90-х годов с современными ноутбуками и программным обеспечением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к Международной космической станции (МКС) стартовал корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся четыре астронавта.