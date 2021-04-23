Самара, , 15:01 — REGNUM Мужчина пострадал после наезда автомобиля на световую опору в Самарской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что утром 22 апреля автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился мужчина 1995 года рождения, ехал по автотрассе «Самара-Бугуруслан». В какой-то момент автомобиль наехал на световую опору.

Отмечается, что в этом ДТП водитель автомобиля получил травмы. Его доставили в медучреждение.

Инспекторы ГИБДД установили, что на момент ДТП водитель был в трезвом состоянии. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в ДТП с КамАЗом погибли две женщины.