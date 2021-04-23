Москва, , 14:54 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил дать гражданам РФ право самим решать, когда использовать дополнительные праздничные выходные дни, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Сначала новогодние каникулы 10 дней, потом майские столько же, и еще у каждого отпуск есть. Когда работать-то? Как предприятиям избежать доходов, если постоянно будут выходные?» — отметил Жириновский.

Он предложил рациональное решение.

«Нужно в плюс к отпуску дать всем гражданам право самим решать, как использовать семь дней каникул. Кто привык отдыхать на Новый год — пусть берет в начале января. А кому в это время нечем заняться — он возьмет в мае и поедет на дачу на все каникулы. Главное, дать людям свободу в этом вопросе», — уверен депутат Госдумы.

Президент РФ объявил нерабочими днями 1−11 мая.

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