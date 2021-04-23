Сеул, , 14:58 — REGNUM Северокорейские беженцы в Южной Корее сообщили о своих намерениях отправить через межкорейскую границу в КНДР 500 тыс. листовок, несмотря на недавно введённый запрет. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей организации «Бойцы за свободную Северную Корею».

По их словам, отправка листовок будет осуществляться с 25 апреля по 1 мая. О времени и месте не сообщается.

Активисты осуждают запрет на распространение листовок как нарушение основных прав, гарантированных Конституцией.

Отметим, члены правительства Южной Кореи неоднократно заявляли о том, что запрет принят в интересах безопасности жителей приграничных районов. За его нарушение предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон (~$27,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ООН выразили обеспокоенность запретом Сеула на отправку через границу в КНДР пропагандистских листовок, акцентировав внимание на том, что данный запрет может ограничить «свободу выражения мнений».

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«Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) — организация, созданная в Южной Корее, прославившаяся периодическими запусками воздушных шаров с правозащитной и продемократической литературой, DVD-дисками, транзисторными радиоприемниками и USB-флешками из Южной Кореи в КНДР.