Москва, , 15:01 — REGNUM Донецкая народная республика готова предоставить все условия и гарантии безопасности в случае визита на ее территорию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, власти республики готовы принять украинского лидера и помимо переговоров показать ему последствия обстрелов территории, разрушенное жилье и дать возможность поговорить с родственниками погибших жителей ДНР.

«Возможность встречи есть. По безопасности Зеленскому, если он пойдет на такой шаг, следует опасаться с той линии соприкосновения радикально настроенных элементов. Но они вряд ли дадут ему приехать. Если говорить серьёзно, то это был бы разумный подход к разрешению конфликта. Но мы не видим никаких разумных шагов к урегулированию конфликта», — сказал Пушилин.

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